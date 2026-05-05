Lo sfratto di Ventimila Leghe L’associazione resta senza casa | Costretti a lasciare la sede

Nella giornata di ieri, l’associazione ha lasciato la propria sede storica dopo oltre ventitré anni di attività. La decisione arriva in seguito a un’ordinanza di rilascio emessa dalle autorità locali, che ha reso necessario l’abbandono dell’immobile di via Giardini. La situazione si era complicata negli ultimi anni, con un primo tentativo di sfratto che era stato respinto, ma questa volta la decisione si è concretizzata.

"Ieri siamo stati costretti ad abbandonare la sede storica di Ventimila Leghe ". Dopo 23 anni, l’associazione sestese ha abbandonato la casa di via Giardini 50, dopo che già negli anni scorsi aveva resistito a un primo tentativo di sfratto da parte della Giunta Di Stefano appena insediata. "Abbiamo ricevuto il 23 aprile una comunicazione via pec che ci intimava di liberare i locali entro dieci giorni, perché servono all’ufficio anagrafe per le nuove carte d’identità elettroniche - racconta la onlus -. Possiamo lasciare le nostre cose in una sede provvisoria di 16 metri quadri, condivisa con altre associazioni e da liberare comunque entro sei mesi, da usare come deposito".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sfratto di Ventimila Leghe. L’associazione resta senza casa: "Costretti a lasciare la sede" Notizie correlate "Favori sessuali per rinviare lo sfratto". Oggi l’inquilina dovrà lasciare la casadi Antonella Marchionni E’ fissata per questa mattina l’esecuzione dello sfratto della donna di 40 anni con due figli minori la cui vicenda ha dato... Sede Pd a rischio per i debiti: si tratta per evitare lo sfratto a SalernoSi parla di circa 30mila euro di canoni arretrati ancora da saldare, a cui si aggiungono 10mila euro relativi all’adeguamento del fitto a partire... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo sfratto di Ventimila Leghe. L’associazione resta senza casa: Costretti a lasciare la sede; Sesto, il comune sfratta la storica associazione dei viaggi nei campi di sterminio; Sfrattato torna nell’appartamento con il coltello. Lo sfratto di Ventimila Leghe. L’associazione resta senza casa: Costretti a lasciare la sedeSesto, il trasloco dopo 23 anni. Già negli anni scorsi c’era stato un primo tentativo. Il Comune: I locali servono all’ufficio Anagrafe per le nuove carte d’identità elettroniche. . ilgiorno.it ANCHE SE CI HAI SFRATTATO SEMPRE DALLA STESSA PARTE CI TROVERAI Ieri siamo stati costretti ad abbandonare la sede storica di Ventimila Leghe. Abbiamo ricevuto il 23 aprile una comunicazione via pec che ci intimava di liberare la sede della nos - facebook.com facebook