Kenan Yildiz, attaccante del club di Serie A, ha deciso di partire per le vacanze estive e si trova attualmente a Ratisbona, in Germania. La sua stagione si è conclusa dopo l'eliminazione della nazionale turca dai Mondiali 2026. Nei giorni scorsi si sono diffuse voci su un possibile intervento chirurgico per un infortunio che lo riguarda, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali.

Dopo la precoce e dolorosa eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026, per Kenan Yildiz è arrivato il momento di staccare la spina. Il numero dieci della Juventus ha dato ufficialmente il via alle proprie vacanze estive rifugiandosi a Ratisbona, in Germania, la sua città natale. Un ritorno alle origini e agli affetti familiari per ricaricare le pile, ma anche un momento di profonda riflessione: l'avventura iridata del classe 2005 è stata infatti pesantemente condizionata da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che continua a tormentarlo e che ora va affrontata una volta per tutte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Una nube aleggia sulla nuova stagione della Juve, Yildiz rischia l'operazione

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