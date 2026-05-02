Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona | Yildiz? Ha avuto una piccola infiammazione che può peggiore migliorare è un po’ una gestione Sulla vicenda arbitri…

Da calcionews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della partita contro il Verona, in programma domani alle 18:00 allo Stadium. Ha commentato le condizioni di Yildiz, che ha avuto un’infiammazione, e ha parlato di una gestione variabile della situazione. Inoltre, ha toccato l’argomento degli arbitri, senza approfondire ulteriormente. La squadra tornerà in campo dopo la pausa e si prepara per affrontare la gara di campionato.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: «Yildiz? Ha avuto una piccola infiammazione che può peggiore, migliorare, è un po’ una gestione. Sulla vicenda arbitri…»

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