banca occulta cinese a padova indagini anche qui

A Padova sono in corso indagini su una banca occulta cinese, coinvolta in attività finanziarie non regolamentate. Le autorità hanno accertato che questa struttura movimentava centinaia di migliaia di euro ogni settimana, senza l’utilizzo di guardie armate o misure di sicurezza particolari. Le indagini mirano a chiarire le modalità operative e la provenienza dei fondi gestiti da questa rete.

Movimentavano centinaia di migliaia di euro la settimana senza nemmeno bisogno di una guardia armata. Bastava un citofono e una mezza dozzina di telecamere fuori da un anonimo negozietto per far sentire sicuri gli organizzatori di una banca clandestina che triangolavano denaro tra Padova, Prato, Germania e Cina. Gli uomini della guardia di finanza di Padova, assieme ai colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia, hanno sequestrato 200mila euro in contanti, oltre un milione di euro in criptovalute, immobili di pregio, macchine e gioielli dal valore medio di 100mila euro. Il tutto su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Padova, che ha autorizzato un sequestro per l’equivalente di 40 milioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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