Scoperta dalla Guardia di Finanza una banca clandestina gestita dalla malavita cinesi

Nella città di Padova, le forze dell'ordine hanno individuato e sequestrato una banca clandestina gestita da un'associazione a delinquere di origine cinese. La struttura operava senza autorizzazioni ufficiali, svolgendo attività di riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, usura e altri reati finanziari. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, che ha anche smantellato l'intera rete illegale coinvolta.

La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato a Padova una banca clandestina gestita da un'associazione a delinquere di matrice cinese dedita al riciclaggio dei proventi dell'evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. 200 finanzieri sono impiegati nel dare esecuzione a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Referendum, scatta una foto nel seggio elettorale: bloccato dalla Guardia di FinanzaNuovo episodio destinato ad alimentare il dibattito sulla regolarità del voto durante il referendum sulla riforma della giustizia. Varese, la Guardia di Finanza scopre una bisca clandestina: le immagini del blitzI Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale, hanno individuato un’associazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di Gallarate; Scoperta maxi frode fiscale. Fatture false per 178 milioni. Coinvolte 14 società cartiere; Vicenza, scoperta frode da 4 milioni di euro su crediti d’imposta Superbonus: due denunciati; Bassano (VI), scoperta frode milionaria su crediti d'imposta legati al Superbonus. Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di GallarateSgominato un sistema di società cartiere: 11 imprenditori indagati, recuperati già 36 milioni per lo Stato. Comunicata agli indagati la chiusura delle indagini ... varesenews.it Scoperta banca clandestina gestita da un gruppo criminale cinese, sequestri anche a PratoL'indagine, partita da Padova, coinvolge diverse province italiane. L’organizzazione sarebbe stata attiva nel riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, oltre che in attività di usura. Seq ... rainews.it La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto a Grisì un laboratorio clandestino di droga: sequestrati oltre 50 kg di stupefacenti tra cannabis, sintetici ed edibles. Arrestati due soggetti. #Palermo #Grisi #GuardiaDiFinanza #Antidroga #Cronaca - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Cuneo #Cinofili #NoiconVoi x.com