Un tavolo per bimbi diabetici vicino alle Grotte
"Ti presto un tavolo..e il diabete incontra il mare". Questo il titolo del progetto organizzato dall’APE (Associazione Psicologia Emergenza) Pubblica Assistenza OdV, dall’AFAID, una Famiglia di Famiglie e dall’Associazione Patronesse del Bambino Spedalizzato OdV, presentato nei giorni scorsi alle Grotte del Passetto. Patrocinato dal Comune di Ancona e dal Consiglio regionale delle Marche, dedicato a bambini e famiglie della SOD Diabetologia pediatrica, attiva da 30 anni al Salesi, cui è responsabile il dott. Valentino Cherubini, il progetto sarà operativo per l’intera estate. I bambini e i loro famigliari potranno trovare, alle prime grotte del Passetto, lato ascensore, un bel tavolo apparecchiato per giocare di fronte al mare, ridere e stare insieme all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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