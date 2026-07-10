"Ti presto un tavolo..e il diabete incontra il mare". Questo il titolo del progetto organizzato dall’APE (Associazione Psicologia Emergenza) Pubblica Assistenza OdV, dall’AFAID, una Famiglia di Famiglie e dall’Associazione Patronesse del Bambino Spedalizzato OdV, presentato nei giorni scorsi alle Grotte del Passetto. Patrocinato dal Comune di Ancona e dal Consiglio regionale delle Marche, dedicato a bambini e famiglie della SOD Diabetologia pediatrica, attiva da 30 anni al Salesi, cui è responsabile il dott. Valentino Cherubini, il progetto sarà operativo per l’intera estate. I bambini e i loro famigliari potranno trovare, alle prime grotte del Passetto, lato ascensore, un bel tavolo apparecchiato per giocare di fronte al mare, ridere e stare insieme all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un tavolo per bimbi diabetici vicino alle Grotte

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