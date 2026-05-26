Il cuore di quasi 1800 cittadini | più di 51 mila euro dal 5x1000 a favore di bimbi e adulti diabetici
Dal 5x1000 raccolti, oltre 51 mila euro sono stati destinati a bambini e adulti diabetici. La somma deriva da quasi 1800 contribuenti e viene utilizzata per sostenere progetti di assistenza e ricerca. La gestione dei fondi si basa su trasparenza e continuità, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle iniziative o sui criteri di distribuzione.
Trasparenza, gratitudine e continuità assistenziale, sono questi i pilastri su cui poggia il 5x1000 a Diabete Romagna. Secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, Diabete Romagna ha raccolto un contributo totale pari a 51.500,78 euro, grazie alla scelta consapevole di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Epatite C, screening gratuito e senza prescrizione: quasi 700 mila cittadini testati dal 2022Dal 2022, circa 700 mila cittadini sono stati sottoposti a screening gratuito per l’epatite C, senza bisogno di prescrizione.
Sanità, l'annuncio della Proietti: "Pieno equilibrio economico, dal disavanzo di 34 milioni a un utile di quasi 100 mila euro"Le quattro aziende sanitarie umbre hanno concluso il 2025 con un risultato positivo, passando da un disavanzo di 34 milioni di euro a un utile di...
Argomenti più discussi: Tra lacrime e caos la battaglia in tribunale sul cuore di Maradona; 7 escursioni per vivere un weekend di quasi estate immersi nella natura; Il cuore italiano di Bosch; Diocesi: Savona-Noli, raccolti quasi 7.000 euro per scuola e dispensario in Centrafrica.
Radio Dublino. . Una tenda sold out nel cuore di Dublino. Il sole di maggio. E Roberto Saviano che dice, quasi sottovoce: Se mi adottano, resto qua. Saviano era all' International Literature Festival Dublin 2026 per presentare Shout It Out! 28 Portraits for a Co facebook
Quasi alla fine di questa avventura… Concludiamo questa domenica con alcuni scatti di una serata vissuta tutta d’un fiato, tra adrenalina, emozioni forti e sorrisi condivisi. Alla fine resta quella bellissima sensazione che ci riempie il cuore staff #gfvip x.com
Cosa ci vorrebbe perché la Curva si presentasse davanti a Casa Milan e chiedesse il ritorno di Maldini? reddit