Il cuore di quasi 1800 cittadini | più di 51 mila euro dal 5x1000 a favore di bimbi e adulti diabetici

Notizia in breve

Dal 5x1000 raccolti, oltre 51 mila euro sono stati destinati a bambini e adulti diabetici. La somma deriva da quasi 1800 contribuenti e viene utilizzata per sostenere progetti di assistenza e ricerca. La gestione dei fondi si basa su trasparenza e continuità, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle iniziative o sui criteri di distribuzione.