Anzio si tuffa vicino alle Grotte di Nerone e resta ferito | Zone vietate rispettate le regole

Anzio, 6 luglio 2026 – Nuovi controlli nelle aree interdette alla sosta, all’utilizzo e alla balneazione tra l’Arco Muto, le Grotte di Nerone e il molo in cemento “incompiuto” nei pressi del “Terzo ”. Il sopralluogo è avvenuto il, 6 luglio, dopo l’episodio avvenuto ieri, quando una persona è rimasta ferita a seguito di un tuffo in una zona dove vige il divieto di utilizzo. Sul posto sono intervenuti il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e al demanio Pietro Di Dionisio, l’assessore alla sicurezza Catello Somma, insieme al personale della Polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale. L’obiettivo è verificare il rispetto delle ordinanze già in vigore, che vietano la sosta e la balneazione in alcune aree considerate pericolose. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Grotte di Nerone - Turcotto - Anzio vista dal drone

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