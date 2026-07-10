Un quartetto guida la classifica dopo la prima giornata dell’ISCO Championship, con un giocatore che si distingue. La competizione, con un montepremi di 4 milioni di dollari, si svolge in questo fine settimana. L’evento, nato nel 2015 come Barbasol Championship, è stato poi rinominato e si disputa in collaborazione con il Tour europeo. I golfisti del PGA Tour sono in campo per la seconda tappa del torneo, che proseguirà nei prossimi giorni.

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti all’ ISCO Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2015 sotto il nome di Barbasol Championship come torneo “alternative” allo Scottish Open ed organizzato in coabitazione con il Tour europeo. Al termine della prima tornata regna l’equilibrio con un quartetto al comando che vanta lo score di -7 (63 colpi). I battistrada portano il nome del tedesco Stephan Jaeger e degli americani Lucas Glover, Troy Merritt e Steven Fisk, e vantano una lunghezza di margine sullo statunitense Kim Chan e sullo svedese Pontus Nyholm. -5 e settima posizione per il canadese Adam Svensson, il francese Ko Jeong-Weon, e gli americani Patton Kizzire, Jeffrey Kang, Ben James ed Aaron Wise. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un quartetto guida l’ISCO Championship dopo la prima tornata, bene Celli

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