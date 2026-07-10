Università e sanità si uniscono a Pieve di Cento con l’inaugurazione dello studentato " Casa Studio Corte Magi ": 64 posti letto destinati principalmente agli iscritti al Corso di laurea locale in Scienze infermieristiche e ai Corsi universitari di Bologna e Ferrara con anche un’area collettiva, l’ufficio ricevimento, sala studio, sala ricreativa, lavanderia comune a gettoni, cucine, un deposito per cicli e motocicli e un parco di 3.500 metri quadrati con sculture d’arte del ‘90. La nuova Casa Studio sorgerà a cinque minuti dalla Facoltà di Scienze infermieristiche dell’Università di Ferrara, che ha trovato sede a Pieve di Cento accanto al Museo Magi ‘900. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo studentato da 64 posti letto

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Nuovo studentato Ater a Borgo Roma: 52 posti per gli universitari

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