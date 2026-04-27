Genova lancia lo Studentato Diffuso | 200 nuovi posti letto in città

A Genova nasce lo Studentato Diffuso, un progetto che prevede l'apertura di 60 appartamenti gestiti da Spim in diverse zone della città. L'iniziativa mette a disposizione 200 posti letto a canone calmierato destinati a studenti e ricercatori. La struttura mira a offrire soluzioni abitative temporanee e accessibili per chi frequenta l'università o si dedica a progetti di ricerca nella zona.

? Cosa sapere Il Comune di Genova lancia lo Studentato Diffuso con 60 appartamenti Spim in città.. Il piano offre 200 posti letto a canone calmierato per studenti e ricercatori.. Il Comune di Genova ha ufficializzato il bando per lo Studentato Diffuso, un piano che mette a disposizione 60 appartamenti di proprietà della società Spim per offrire circa 200 posti letto a studenti, ricercatori e dottorandi in tutta la città. L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alla domanda abitativa dei giovani che scelgono i quartieri genovesi per il proprio percorso accademico o professionale. Invece di essere immessi sul mercato delle aste, gli...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Si parla di: Studentato diffuso, pubblicato il bando per 60 alloggi Spim destinati a studenti e ricercatori.

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