Flaminia bilancio chiuso in positivo | In corso i lavori per lo studentato e 168 posti letto messi a disposizione

Il bilancio di Flaminia si è chiuso in attivo, con lavori in corso per la realizzazione di uno studentato e la disponibilità di 168 posti letto. La positiva situazione finanziaria è stata resa possibile grazie al supporto della compagine societaria, che ha visto l’ingresso recente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Le attività in corso riguardano principalmente strutture dedicate agli studenti.

"I risultati sono stati possibili grazie al contributo offerto dalla compagine societaria di Fondazione Flaminia, rafforzata dal recente ingresso della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna". Così la presidente Mirella Falconi ha aperto la seduta del Consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, che si è chiuso in positivo. In particolare, la presidente ha evidenziato come l’intero territorio provinciale sia attualmente coinvolto nel percorso di crescita dell’insediamento universitario: non solo Ravenna, ma anche...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Flaminia, bilancio chiuso in positivo: "In corso i lavori per lo studentato e 168 posti letto messi a disposizione" Notizie correlate Genova lancia lo Studentato Diffuso: 200 nuovi posti letto in città? Cosa sapere Il Comune di Genova lancia lo Studentato Diffuso con 60 appartamenti Spim in città. Fondazione Flaminia approva il bilancio e guarda ai progetti per la città: dallo studentato all'aula studio in stazioneIl futuro studentato, una nuova aula studio e una tensostruttura per il corso universitario. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Flaminia, bilancio chiuso in positivo: In corso i lavori per lo studentato e 168 posti letto messi a disposizione; Fondazione Flaminia approva il bilancio e guarda ai progetti per la città: dallo studentato all'aula studio in stazione; Flaminia missione compiuta con un prestigioso 4° posto finale. Fondazione Flaminia, approvato il bilancio di esercizioSi è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, che si è chiuso in positivo. La preside ... ravennawebtv.it Flaminia, lavori in tre gallerie: chiuse le corsie di sorpasso nel tunnel del Furlo, senso unico alternato nelle altre dueA partire da domani, mercoledì 15 aprile, saranno avviati interventi di manutenzione programmata in tre gallerie sulla strada statale 3 Flaminia, nei comuni di Acqualagna, Cantiano e Cagli, in ... corriereadriatico.it Colonia Felina Brindisi ODV. . Buona serata dalla #Flaminia family #TIBURTINO #Laurentino #Pincio #TESTACCIO - facebook.com facebook