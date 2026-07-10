Una Milano da ascoltare. Molto intima, a tratti ruvida. Riemerge dalle segreterie telefoniche e risuona al cinema, nel film Sono andata al Tangeri a ballare, diretto da Giulia La Marca e Tommaso Perfetti, che questa sera alle 20 incontreranno il pubblico del Cinema Arlecchino nella rassegna dedicata alla Milano anni Ottanta. Perfetti, riavvolgiamo il nastro, nel senso vero della parola. "Il progetto è nato una decina d’anni fa, chiacchierando all’interno del nostro collettivo, “Enece“: “Come sarebbe bello potere riascoltare i messaggi di qualche nastro.“. Noi lavoriamo spesso con materiale d’archivio, per lo più visivo, sul recupero e studio delle pellicole cinematografiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Un nastro da riavvolgere al cinema: "Quella Milano tutta da ascoltare dentro le segreterie telefoniche"

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