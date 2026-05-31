Un concerto a Caponago presenta le composizioni di Morricone e Rota, interpretate in una versione per trio d’archi e pianoforte. Le musiche, celebri colonne sonore italiane, sono state trascritte in modo originale. L’evento si svolge in un contesto dedicato all’ascolto di musica da film. La performance mette in evidenza le note distintive di due grandi compositori italiani. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sulla data dell’evento è stata comunicata.

Le musiche da film di due dei maggiori compositori italiani, riproposte in un’originale trascrizione per trio d’archi e pianoforte. Temi sonori di pellicole come come “Amarcord”, “Otto e mezzo”, “C’era una volta in America” e altre celebri pagine amate sul grande schermo, da riascoltare in una veste più intima ma altrettanto evocativa. È quanto proporrà il concerto che si terrà martedì alle 17 a Caponago, nell’auditorium dell’istituto Falcone e Borsellino di via De Gasperi, sotto il titolo “Note d’autore del cinema italiano-Le più belle colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota”. L’evento fa parte del cartellone del festival itinerante Brianza Classica e vedrà esibirsi il The Palm Court Quartet composto da David Simonacci al pianoforte, José Rodolfo Avila Pardo al violino, Paolo Capanna alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le note uniche di Morricone e Rota. Cinema ’da ascoltare’ a Caponago

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Nino rota Ennio Morricone Cesson 2026

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