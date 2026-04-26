Un nuovo procedimento giudiziario è stato avviato dalla Procura di Milano riguardo alla gestione degli arbitri nel calcio. L’attenzione si concentra sul designatore arbitrale e sul suo vice, coinvolti in un’indagine ancora in corso. L’intervento di un noto scrittore e giornalista ha portato l’attenzione su questa vicenda, che riguarda le dinamiche interne e la supervisione delle decisioni arbitrali nel campionato nazionale. La notizia è stata diffusa attraverso i social network.

Roberto Saviano è intervenuto su Instagram. Lo ha fatto ieri con una storia in cui ha messo in evidenza la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Milano sul designatore arbitrali Rocchi, del suo vice Gervasoni. Rocchi è accusato di frode sportiva e di aver apparecchiato arbitri graditi all’Inter. Saviano nelle settimane scorse è stato protagonista di un paio di video in cui ha pubblicamente accusato Beppe Marotta presidente dell’Inter: “Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. Marotta rispose in quella conferenza stampa finto improvvisata all’indomani del caso Bastoni in Inter-Juventus, Marotta lo liquidò arrivando a dire che non sapeva chi fosse.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano: “inchiesta da leggere tutta, interessante capire le dinamiche del calcio governato da Milano”

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