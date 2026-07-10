"Qui il postino non passa da oltre un mese". A segnalarlo è una residente di via Nevio Grassi a Madonna dell’Albero, frazione da cui già in maggio si erano sollevate lamentele analoghe. Un problema che però risulta diffuso nel Comune: periodicamente arrivano segnalazioni dal centro storico e dal forese. "Prima – riprende la residente – la posta normale prima veniva portata il mercoledì, ma da più di un mese, invece non viene nessuno. Qui arrivano solo le raccomandate. Lo noto perché ogni settimana vedo l’addebito bancario di alcune bollette di cui non ho mai ricevuto la versione cartacea. Ho chiamato Hera e anche Hera dice che effettivamente è un problema diffuso nella città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - "Un mese senza posta". Da Madonna dell’Albero l’appello dei residenti

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