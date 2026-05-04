Via Giolitti la strada dei crateri Residenti senza speranza | Interventi attesi da anni

Via Giolitti presenta un manto stradale molto deteriorato, con buche profonde che si trasformano in crateri dai quali emergono ciottoli. La strada si trova nel tratto che passa davanti a negozi e abitazioni, dal civico 195 fino all’angolo di via Peschiera. Residenti e commercianti da tempo segnalano le condizioni precarie e aspettano interventi di riparazione che non sono ancora stati eseguiti nonostante le richieste ripetute.

Non buche, ma crateri da cui affiorano ciottoli. Il manto stradale di via Giolitti nel tratto in cui passa davanti alla fila di abitazioni e negozi che dal civico 195 arriva all’angolo di via Peschiera, è oggettivamente disastrato. "E’ pericoloso girare persino a piedi, oltreché con le biciclette. Peggio mi sento quando piove", testimonia Fabrizio Aluigi, residente in uno delle due palazzine abitate da una quindicina di famiglie e impegnate al piano terra da una mezza dozzina di negozi. Aluigi mostra delle foto fatte con l’ultimo temporale: "se lo dici a parole non ci si crede". In effetti l’area davanti ai portoni si allaga, "l’acqua è alta tre dita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Giolitti, la strada dei crateri. Residenti senza speranza: "Interventi attesi da anni" Notizie correlate Riposto, consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro: interventi attesi da anniSono stati consegnati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro a Riposto, finanziati grazie ad un contributo... Leggi anche: Via Bassi, la rivolta dei residenti : "Strada invasa da camion e trattori" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Via Giolitti, la strada dei crateri. Residenti senza speranza: Interventi attesi da anni; Partiti gli asfalti anche in via Gagarin. Biancani e Della Dora: Interveniamo su una delle arterie più frequentate della città. Un asse strategico per la mobilità pesarese; Termini e l'Esquilino sorvegliate speciali, 5 arresti in poche ore. Sanzionata sala scommesse; Mig 2022 premia la famiglia Giolitti, cinque generazioni di storia e gelaterie nel mondo. Pesaro, piano asfalti: addio buche-trappola, si sistemano altre 8 strade horror tra cui via Giolitti. Ecco la mappaI prossimi interventi riguardano piazzale Cinelli, via Giolitti (nel tratto tra via Costa e via Ponchielli), via Federici, via Turati, via della Fonderia, via della Meccanica, strada Roncaglia e ... corriereadriatico.it Via Giolitti, la ciclabile incassa il sì del Comune di Pesaro. Ora vanno trovati i fondi (650mila euro)PESARO A quasi due anni dall’inaugurazione della pista ciclabile di via Fratti, arriva il piano di rivisitazione viaria per via Giolitti con una ciclabile e due rotatorie negli incroci oggi ... corriereadriatico.it Dal web, Via Giovanni Giolitti. Il periodo credo possa essere compreso tra la fine degli Anni '60 e l'inizio dei '70 - facebook.com facebook