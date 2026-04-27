Ogni mese, il 27, si recita una supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, commemorando l'anniversario della terza apparizione avvenuta a Rue du Bac. Questa preghiera è anche prevista per essere recitata in presenza di situazioni di urgenza o necessità. La data del 27 novembre segna il giorno in cui si ricorda l'apparizione più significativa avvenuta in quella località.

La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della giornata. Ecco cosa è accaduto di tanto straordinario quel 27 novembre 1830 nella cappella in Rue du Bac a Parigi. La Madonna apparve a Santa Caterina il 27 novembre 1830, insieme all’immagine di una medaglia con su scritto: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”. Maria poi le chiede: “Fai coniare una medaglia, secondo questo modello.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

SUPPLICA ALLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

Notizie correlate

Naro accoglie la Madonna della Medaglia Miracolosa: quattro giorni tra fede e comunitàArriva anche a Naro il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa che farà tappa in città dal 16 al 19 aprile...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Papa Leone a Napoli e Pompei per l'anniversario della sua elezione: il programma tra la Supplica alla Madonna e l'abbraccio con i fedeli.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI, DIRETTA OGGI DOMENICA 6 OTTOBRE 2024/ Streaming tv e testo della preghieraSupplica alla Madonna di Pompei: info diretta streaming tv della Santa Messa per invocare e chiedere aiuto alla Santissima Vergine. Il testo della preghiera Il testo della preghiera e la pace di ... ilsussidiario.net

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI, DIRETTA VIDEO SANTA MESSA/ Card. Re: Papa serve al mondo, soffi lo SpiritoSupplica alla Madonna di Pompei, diretta video streaming e tv della Santa Messa col Cardinale Re dal Santuario: testo della preghiera e il filo col Conclave L’OMELIA DEL CARDINALE RE E LA RECITA DELLA ... ilsussidiario.net