Durante il fine settimana, a Technotown, si svolgeranno nuovamente gli aperitivi scientifici dedicati all’astronomia. L’evento si svolge nell’hub della scienza situato in una villa storica sulla via Nomentana. L’iniziativa permette ai partecipanti di approfondire temi legati al cosmo in un contesto informale e conviviale. La manifestazione ha come obiettivo quello di avvicinare il pubblico alle discipline scientifiche attraverso incontri e attività tematiche.

La passione per l’astronomia incontra la convivialità dell’estate romana. A Technotown, l’hub della scienza creativa di Roma Capitale situato nel cuore della storica villa sulla via Nomentana, tornano gli appuntamenti dedicati all’esplorazione del cosmo. Nel fine settimana gli spazi della struttura si animeranno grazie alla presenza degli astronomi del Planetario di Roma, pronti ad accogliere curiosi e appassionati. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel vivace tessuto degli eventi a Villa Torlonia, offrendo al pubblico una modalità alternativa per vivere la cultura. Ogni serata è strutturata in due momenti distinti: alle ore 18:00 la sala teatro di Technotown ospiterà una conferenza tematica, mentre alle 19:00 ci si sposterà negli spazi della Limonaia per un aperitivo fresco e un confronto diretto e informale con i relatori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Un fine settimana tra le stelle: tornano gli aperitivi scientifici a Technotown

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