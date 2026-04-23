Feste ed eventi gratuiti alla Milano Design Week | un fine settimana tra musica arte e aperitivi

Durante la Milano Design Week si svolgono numerosi eventi gratuiti che coinvolgono i partecipanti in un mix di musica, arte e design. Oltre alle installazioni e alle esposizioni, il fine settimana è caratterizzato da feste e momenti di socializzazione aperti al pubblico. Questi appuntamenti offrono l’opportunità di vivere l’atmosfera della manifestazione senza costi, creando occasioni di incontro e divertimento tra i visitatori.

Siamo nel vivo della Milano Design Week e, come ogni anno, oltre alle numerose e innovative installazioni non mancano anche le feste e gli eventi gratuiti dove socializzare e divertirsi in un contesto che unisce musica, arte e design. Dalla Fabbrica del Vapore a BASE, fino a Bar Brera e Peroni, ecco gli appuntamenti da non perdersi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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