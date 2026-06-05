Sfilate sotto le stelle sagre e orchestre al museo | gli eventi del fine settimana

Nel fine settimana nell'Aretino si svolgono sfilate sotto le stelle, sagre e concerti di orchestre presso il museo. Questi eventi includono incontri culturali e manifestazioni pubbliche che si tengono in diverse località della zona. Per segnalare ulteriori appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

Gli eventi del fine settimana nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon mangiareVenerdì. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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