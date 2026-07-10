In Italia, presso l'ospedale di Torrette, è stata effettuata per la prima volta una procedura di ablazione con catetere a campo pulsato per trattare la fibrillazione atriale. La tecnica è stata adottata in un centro sanitario considerato all’avanguardia a livello nazionale. La procedura rappresenta un nuovo approccio nella gestione di questa aritmia cardiaca, utilizzando un catetere specifico per l’ablazione. La riuscita dell’intervento è stata comunicata dall’ospedale, senza ulteriori dettagli sui risultati clinici.

L’ ospedale di Torrette all’avanguardia a livello nazionale. Ad Ancona, per la prima volta in Italia, è stata eseguita una procedura di ablazione con catetere a campo pulsato per la fibrillazione atriale. Protagonista dell’intervento innovativo, all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), l’equipe del professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia Aoum). Grazie all’aggiornamento tecnico-operativo saranno garantiti tempi di intervento più rapidi, miglior ripresa post-operatoria e degenze più brevi per i pazienti. L’Aoum, sottolinea l’azienda guidata dal direttore generale Armando Marco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un catetere per l’ablazione della fibrillazione atriale

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AGGIORNAMENTI RIGUARDO L'ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE CON ELETTROPORAZIONE

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