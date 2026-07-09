Ad Ancona la prima ablazione in Italia con il nuovo catetere per la fibrillazione atriale | ecco di cosa di tratta

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad Ancona, presso l’ospedale di Torrette, è stata eseguita la prima ablazione della fibrillazione atriale in Italia con il nuovo catetere 'Affera Sphere-360' di Medtronic. La procedura rappresenta un passo avanti nell’innovazione cardiologica nel paese. Il procedimento è stato condotto con il nuovo dispositivo, progettato per migliorare le operazioni di ablazione. La sperimentazione si inserisce nelle iniziative di aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie italiane.

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Ancona, 9 luglio 2026 — L’ Azienda ospedaliero universitaria delle Marche entra nella storia dell’innovazione cardiologica italiana. All’ospedale di Torrette è stata eseguita infatti la prima procedura di ablazione della fibrillazione atriale, in Italia, con il nuovo catetere a campo pulsato ‘ Affera Sphere-360 ’ di Medtronic. L’intervento è stato realizzato dall’équipe guidata dal professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di cardiologia e aritmologia dell’ Aoum, segnando un nuovo passo avanti nel trattamento delle aritmie cardiache. Il risultato assume un valore particolare perché il dispositivo è stato introdotto in Europa soltanto il 22 giugno scorso e non è ancora stato lanciato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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