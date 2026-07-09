Fibrillazione atriale | ad Ancona il primo intervento in Italia con catetere a campo pulsato

Fibrillazione atriale, svolta ad Ancona: eseguito il primo intervento in Italia con catetere a campo pulsato. Un primato tecnologico e chirurgico che segna una nuova era nel trattamento delle aritmie. Presso l’ospedale di Ancona, l’equipe guidata dal professor Antonio Dello Russo ha eseguito con successo il primo intervento in Italia per la cura della fibrillazione atriale utilizzando l’innovativa tecnologia del catetere a campo pulsato (Pulsed Field Ablation – PFA). La tecnologia PFA: precisione e sicurezza. Questo intervento rappresenta un salto di qualità notevole rispetto alle tecniche di ablazione tradizionali, basate sull’utilizzo del calore (radiofrequenza) o del freddo (crioablazione). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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