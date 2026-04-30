Sessanta milioni di euro dal Governo per ripristinare il treno tra Terracina e Roma

Il Governo ha stanziato 60 milioni di euro per ripristinare il collegamento ferroviario tra Terracina e Roma. La decisione è stata ufficializzata ieri sera dopo l’approvazione di un emendamento in commissione al decreto commissari. La misura prevede anche il finanziamento per la riapertura della stazione centrale di Terracina, contribuendo alla ripresa dei servizi sulla linea. La somma sarà destinata ai lavori necessari per il ripristino delle infrastrutture ferroviarie.

Sessanta milioni di euro dal Governo per riattivare la linea ferroviaria Terracina - Priverno. La buona notizia nel tardo pomeriggio di ieri dopo che è stato approvato in commissione in Senato un emendamento al decreto commissari per finanziare la riapertura della stazione centrale di Terracina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Il Governo taglia 21 milioni di euro per i trasporti di Roma: torna il rischio del Bit a due euroSi tratta di una stima ma qualora dovesse concretizzarsi sarebbe un duro colpo per Roma. Dal Governo 70 milioni di euro per rifare le strade del FoggianoOltre ai lavori già eseguiti, quasi 70 milioni di euro già stanziati per la viabilità stradale della provincia di Foggia "La Capitanata è al centro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 60 milioni di euro per la cooperazione culturale e creativa nell’UE: aperto il bando Europa Creativa 2026; Acquedotto del Fiora 2025: bilancio record. Sessanta milioni gli investimenti fatti; Dalla Spagna: Il Real ha chiesto 60 milioni di euro a un'italiana per un attaccante; Niardo e l’alluvione : Servono sessanta milioni. Ci hanno lasciati soli. Quanto sono costati due mesi di guerra agli italiani? Spesi 1,7 miliardi in più tra carburanti, bollette e mutuiQuanto sono costati due mesi di guerra agli italiani? Spesi 1,7 miliardi in più tra carburanti, bollette e mutui ... blitzquotidiano.it Acquedotto del Fiora 2025: bilancio record. Sessanta milioni gli investimenti fattiGROSSETO L’assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora (AdF), con oltre il 94% delle quote presenti, ha approvato allunanimità i ... msn.com Sessanta milioni di euro dal governo nazionale per ripristinare il treno da Roma a Terracina. È stato approvato oggi un emendamento al Decreto Commissari per finanziare la riapertura della stazione centrale di Terracina, riattivando così il collegamento con - facebook.com facebook Mercato Milan: contatti con Nicolas Jackson, ma il Chelsea vuole 60 milioni x.com