Il deputato di Fratelli d’Italia ha risposto alle accuse del Pd riguardo ai finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026. Ha dichiarato che il Governo ha destinato oltre 300 milioni di euro, mentre il Comune non ha stanziato nessuna somma. La polemica riguarda la distribuzione dei fondi tra le istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento sportivo.

Tarantini Time Quotidiano È scontro politico sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A intervenire è il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, che respinge le critiche rivolte al Governo e rivendica il ruolo dell’esecutivo nel finanziamento delle opere legate alla manifestazione sportiva. “Fa quasi sorridere vedere il Partito Democratico e l’amministrazione comunale di Taranto improvvisarsi improvvisamente paladini dei Giochi del Mediterraneo dopo anni di chiacchiere e passerelle”, afferma il parlamentare. Secondo Iaia, la realizzazione delle infrastrutture sportive previste per l’evento sarebbe possibile grazie alle risorse stanziate dal Governo nazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Iaia replica al Pd: “Oltre 300 milioni dal Governo, dal Comune zero euro”

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