Lutto nel Monastero delle Suore Adoratrici del SS.Sacramento in via Stefano a Seregno. Ieri mattina è deceduta Suor Anna Maria del Sacro Cuore, al secolo Anna Perfumo, 106 anni. Si è spenta in condizioni di assoluta lucidità mentre si accingeva a scendere nella chiesa annessa al convento per la preghiera mattutina, lasciando nel dolore le consorelle e i familiari di Treviglio, di Genova e di Camogli. Un esempio di dedizione totale, benvoluta da tutti: in famiglia con le sorelle Paola e Maria Vittoria (ambedue defunte), il cognato e i tanti e carissimi nipoti, nella società con l’impegno di insegnante ai bimbi negli asili e nelle scuole primarie, nell’assistenza ai sacerdoti anziani o in difficoltà, nell’attività a favore della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultimo saluto alla suora ultracentenaria. Addio Anna, sopravvissuta due volte

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