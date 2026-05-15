Siena dice addio a Renzo Fusi con l’ultimo saluto alla Piazza

A Siena, si è svolto oggi l’ultimo saluto a Renzo Fusi, con una cerimonia in piazza. I negozi della zona hanno temporaneamente abbassato le saracinesche e i presenti sono stati allontanati mentre la bara, in legno chiaro, veniva trasportata fuori dal carro funebre. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e silenzio, attirando l’attenzione di alcuni turisti presenti in città. La salma è stata poi condotta verso il luogo di sepoltura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Siena, 15 maggio 2026 – I negozi della Costarella chiudono un attimo, in segno di rispetto. E quando la bara di legno chiaro viene tirata fuori dal carro funebre, i turisti vengono fatti allontanare. Gli amici prendono il feretro, lo alzano verso il cielo. Ben saldo. L’ultimo saluto alla Piazza per Renzo Fusi, scomparso a 61 anni in un drammatico incidente avvenuto a Monteroni d’Arbia. Pochi istanti di silenzio, gli occhi rossi nascosti dietro gli occhiali. Quindi è scattato l’applauso dei montonaioli e degli amici che poi hanno accompagnato il feretro nell’ultimo viaggio fino al Laterino. Prima si era celebrato il funerale di Renzo Fusi nella Contrada di cui era stato mangino con il capitano Claudio Regoli mentre adesso era uno dei quattro vice presidenti di Società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena dice addio a Renzo Fusi con l’ultimo saluto alla Piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Monteroni, addio a Renzo Fusi: morto in un incidente il noto contradaioloSiena, 7 maggio 2026 – Tragedia a Monteroni d’Arbia, nel tratto di strada appena superato il centro storico, in direzione Buonconvento. Addio a Benty: l’ultimo saluto alla donna che curava con il cuore? Cosa scoprirai Come ha trasformato un vecchio ospedale in un giardino terapeutico? Chi ha guidato il comitato per la medicina palliativa a Codogno?... Siena dice addio a Renzo Fusi con l’ultimo saluto alla PiazzaLa Contrada si è stretta alla famiglia del vice presidente di Società dei Servi. Intanto prosegue l’inchiesta per capire la dinamica della tragedia ... lanazione.it Siena, oggi nel Valdimontone l'ultimo saluto a Renzo FusiSi svolgeranno oggi alle ore 15, nell’oratorio della Contrada del Valdimontone, i funerali di Renzo Fusi, l’ex mangino ed attualmente vice presidente della società Castelmontorio, deceduto in seguito ... radiosienatv.it