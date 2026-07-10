Ultimissime Juve LIVE | non si esclude l’operazione per Yildiz bianconeri in pressing su Pellegrino

La Juventus sta valutando un'operazione di mercato per il giocatore Yildiz e sta esercitando pressione per l'acquisto di Pellegrino. Queste sono le novità più recenti in casa bianconera, aggiornate in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 luglio 2026. La Juve vira ora con decisione su Pellegrino: c’è apertura al prestito con obbligo di riscatto, le ultimissime Ore 09.20 – Il rilancio per Kolo Muani non basta e il PSG apre a nuove offerte, così la Juventus vira con decisione su Pellegrino del Parma Partenza a rilento per Yildiz: il ginocchio continua a dare fastidio, si valuta anche l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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