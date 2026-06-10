Ultimissime Juve LIVE | pressing totale sul Dibu Martinez no all’Arsenal per Yildiz
La Juventus sta esercitando un pressing totale sul portiere Martinez, senza successo. Nel frattempo, l’Arsenal ha rifiutato la proposta per Yildiz. Queste sono le principali notizie delle ultime ore in casa bianconera.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 giugno 2026. Dibu Martinez entusiasta della Juve: intesa di massima col portiere, si tratta con l’Aston Villa. Cifre e dettagli. Ore 10.20 – C’è l’accordo di massima sull’ingaggio, ora si tratta con l’Aston Villa per limare il prezzo del cartellino: le ultimissime sul Dibu Martinez No all’Arsenal per Yildiz: la Juve blinda il turco, che vuole restare e ripagare la fiducia del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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