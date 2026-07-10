Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Acerbi Khalaili in viaggio per Milano

Acerbi ha rilasciato un’intervista, mentre Khalaili si trova in viaggio verso Milano. Le notizie del giorno riguardano l’Inter e sono aggiornate in tempo reale. La redazione di Inter News 24 fornisce tutte le novità più importanti sul club nerazzurro. Le informazioni vengono pubblicate in diretta, permettendo ai tifosi di seguire costantemente gli sviluppi più recenti.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 LUGLIO Khalaili è pronto per l’Inter: il nuovo colpo nerazzurro sbarca a Milano. L’esterno israeliano Khalaili arriva in Italia per completare l’iter burocratico e firmare il contratto con i Campioni d’Italia Acerbi si racconta: «Voglio ancora giocare, Chivu mi ha sorpreso e all’Inter il gruppo ha fatto la differenza». 🔗 Leggi su Internews24.com

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