Ultimissime Inter LIVE | Khalaili vuole solo i nerazzurri Non è sfumato l’affare per Jones

Khalaili ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi solo in nerazzurro, escludendo altre opzioni. Nel frattempo, l'affare per Jones non è ancora concluso e rimane aperto. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale per seguire ogni sviluppo sulla situazione dei giocatori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 LUGLIO Inter Khalaili, trattativa in discesa: l’israeliano spinge per vestire la maglia nerazzurra. Inter, il giocatore salta l’amichevole e prepara l’addio: il club nerazzurro vicino alla chiusura. Ecco i dettagli dell’affare L’Inter non molla Curtis Jones: l’affare con il Liverpool non è sfumato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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