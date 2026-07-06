Ultimissime Inter LIVE | intrigo Khalaili fissate le visite mediche di Provedel De Pieri firma con l’Ascoli

Le visite mediche di Provedel sono state programmate, mentre De Pieri ha firmato un contratto con l’Ascoli. Queste sono le ultime novità sul mercato e sui giocatori in casa nerazzurra, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 6 LUGLIO Khalaili a un passo dall’Inter: accordo totale con il giocatore, manca solo l’ultimo via libera con il Gilloise. Operazione vicinissima alla chiusura: contratto di cinque anni per Khalaili, definiti quasi tutti i dettagli con il Gilloise Ufficiale: Giacomo De Pieri è un nuovo giocatore dell’Ascoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

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