Ultimissime Inter LIVE | Dumfries ha svolto le visite mediche con il Real Madrid l’agente di Palestra a Milano i dubbi su Carvajal

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dumfries ha completato le visite mediche con il Real Madrid. L’agente di Palestra è stato a Milano, mentre ci sono dubbi sulla situazione di Carvajal. Queste sono le ultime novità riguardanti i movimenti di mercato e le condizioni dei giocatori. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle questioni interne alla squadra nerazzurra.

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