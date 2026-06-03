Ultimissime Inter LIVE | Dumfries ha svolto le visite mediche con il Real Madrid l’agente di Palestra a Milano i dubbi su Carvajal

Notizia in breve

Dumfries ha completato le visite mediche con il Real Madrid. L’agente di Palestra è stato a Milano, mentre ci sono dubbi sulla situazione di Carvajal. Queste sono le ultime novità riguardanti i movimenti di mercato e le condizioni dei giocatori. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle questioni interne alla squadra nerazzurra.