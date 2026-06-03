Ultimissime Inter LIVE | Dumfries ha svolto le visite mediche con il Real Madrid l’agente di Palestra a Milano i dubbi su Carvajal
Dumfries ha completato le visite mediche con il Real Madrid. L’agente di Palestra è stato a Milano, mentre ci sono dubbi sulla situazione di Carvajal. Queste sono le ultime novità riguardanti i movimenti di mercato e le condizioni dei giocatori. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle questioni interne alla squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 GIUGNO. Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti». Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Lucci a Milano. L’indiscrezione di Moretto sul proseguo della trattativa per l’esterno Carvajal con Palestra, l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze, ecco che colpo sarebbe. 🔗 Leggi su Internews24.com
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