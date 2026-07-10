L’accordo tra il ciclista e il team si è concretizzato e prevede la permanenza dell’atleta nel gruppo fino al 2027. La firma non è ancora ufficiale, ma la notizia è stata anticipata dalla Gazzetta. Il ciclista, nato nel 1989, continuerà a gareggiare con la squadra con cui ha iniziato nel 2025, dopo aver corso per altri team nelle stagioni precedenti.

Manca solo l’ufficialità, ma l’accordo c’è e la Gazzetta può anticipare che Diego Ulissi sarà in gruppo anche nel 2027. Il livornese, classe 1989, continuerà a vestire la maglia della XDS-Astana, il team per il quale milita dal 2025 dopo tutta una carriera passata tra Lampre e Uae-Emirates. Ulissi è uno dei pro’ più apprezzati in gruppo: tra i 49 successi, spiccano 8 tappe al Giro d’Italia (record tra i corridori in attività condiviso con Filippo Ganna). E nel 2025 ha anche vestito per un giorno la maglia rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ulissi-XDS Astana, c’è l’accordo: il livornese in gruppo anche nel 2027

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