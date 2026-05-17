LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 11 uomini al comando con Ciccone ed Ulissi gruppo ad 1’50

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tappa odierna del Giro d’Italia 2026, undici corridori sono rimasti in testa al gruppo, con Ciccone e Ulissi che guidano la fuga. Il gruppo principale si trova a circa un minuto e 50 secondi di distanza. Alle 16:02, uno dei corridori al comando ha chiesto ai compagni di continuare a collaborare mantenendo un ritmo regolare e cambi frequenti. Tuttavia, tra i fuggitivi si sono già create alcune discussioni sul da farsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:02 Milesi invita i compagni di fuga a proseguire nel lavoro svolto finora su doppia fila con cambi regolari, ma tra gli uomini al comando si inizia a discutere. 15:59 Superato l’abitato di Vergato (BO). Da questo momento la strada tenderà a salire leggermente fino al vero e proprio inizio della salita. 15:56 Poco più di 15 chilometri all’inizio della salita di Querciola, GPM di terza categoria che anticiperà il gran finale di Corno alle Scale. 15:53 Fase di leggerissimi saliscendi che porteranno la corsa nell’abitato di Vergato. Sempre il danese Pedersen (Decathlon CMA CGM Team) a dettare il passo del gruppo maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta 11 uomini al comando con ciccone ed ulissi gruppo ad 1821750
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 11 uomini al comando con Ciccone ed Ulissi, gruppo ad 1’50”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness

Video Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone ed Ulissi raggiungono i battistrada, ma il gruppo è ad 1’20”CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:47 Stanno a guardare giustamente gli uomini del Team Visma...

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando, dal gruppo si muove CicconeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:22 Arriva lo scatto di Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

live giro d italiaDiretta Giro d'Italia 2026, Tappa 9 Cervia - Corno alle Scale LIVE: Ciccone va all'attaccoLa cronaca della tappa 9 del Giro d'Italia 2026, Cervia-Corno alle Scale da 184 km: la prima settimana della Corsa Rosa si chiude con un insidioso arrivo in salita ... sport.virgilio.it

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez concede il bis sui muri fermani, Hindley stacca PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2026. 155.8 km da Chieti ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web