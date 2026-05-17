LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 11 uomini al comando con Ciccone ed Ulissi gruppo ad 1’50
Nella tappa odierna del Giro d’Italia 2026, undici corridori sono rimasti in testa al gruppo, con Ciccone e Ulissi che guidano la fuga. Il gruppo principale si trova a circa un minuto e 50 secondi di distanza. Alle 16:02, uno dei corridori al comando ha chiesto ai compagni di continuare a collaborare mantenendo un ritmo regolare e cambi frequenti. Tuttavia, tra i fuggitivi si sono già create alcune discussioni sul da farsi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:02 Milesi invita i compagni di fuga a proseguire nel lavoro svolto finora su doppia fila con cambi regolari, ma tra gli uomini al comando si inizia a discutere. 15:59 Superato l’abitato di Vergato (BO). Da questo momento la strada tenderà a salire leggermente fino al vero e proprio inizio della salita. 15:56 Poco più di 15 chilometri all’inizio della salita di Querciola, GPM di terza categoria che anticiperà il gran finale di Corno alle Scale. 15:53 Fase di leggerissimi saliscendi che porteranno la corsa nell’abitato di Vergato. Sempre il danese Pedersen (Decathlon CMA CGM Team) a dettare il passo del gruppo maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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