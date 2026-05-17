LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 11 uomini al comando con Ciccone ed Ulissi gruppo ad 1’50

Nella tappa odierna del Giro d’Italia 2026, undici corridori sono rimasti in testa al gruppo, con Ciccone e Ulissi che guidano la fuga. Il gruppo principale si trova a circa un minuto e 50 secondi di distanza. Alle 16:02, uno dei corridori al comando ha chiesto ai compagni di continuare a collaborare mantenendo un ritmo regolare e cambi frequenti. Tuttavia, tra i fuggitivi si sono già create alcune discussioni sul da farsi.

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