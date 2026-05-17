LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone ed Ulissi raggiungono i battistrada ma il gruppo è ad 1’20
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con ciclisti come Ciccone e Ulissi che sono riusciti a raggiungere i battistrada. Il gruppo principale si trova a circa 1 minuto e 20 secondi di distanza, mentre la corsa si sta svolgendo in diretta. Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili in tempo reale, con la classifica generale che si sta formando man mano che la tappa avanza. La competizione continua a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:47 Stanno a guardare giustamente gli uomini del Team Visma – Lease a Bike, con Vingegaard che sceglierà strada facendo se attaccare qualora ci fossero le possibilità di vincere una nuova tappa oppure controllare. 15:44 Capiremo ora se i fuggitivi si sono gestiti negli scorsi chilometri e riusciranno ad accumulare nuovamente vantaggio prima dell’inizio delle salite decisive. Decathlon che però non sembra d’accordo. 15:41 Sprint intermedio di Marzobotto vinto da Davide Ballerini. 15:38 Sono undici ora gli uomini al comando. Questa la composizione: Jonas... 🔗 Leggi su Oasport.it
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