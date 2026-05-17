LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone ed Ulissi raggiungono i battistrada ma il gruppo è ad 1’20

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con ciclisti come Ciccone e Ulissi che sono riusciti a raggiungere i battistrada. Il gruppo principale si trova a circa 1 minuto e 20 secondi di distanza, mentre la corsa si sta svolgendo in diretta. Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili in tempo reale, con la classifica generale che si sta formando man mano che la tappa avanza. La competizione continua a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

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