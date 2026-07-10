Alle 12.30 un bambino di 6 anni si è allontanato dalla famiglia sulla spiaggia libera tra i lidi Malibù e Bora Bora a Ugento. Dopo circa un'ora di ricerca, è stato ritrovato a Torre Mozza. Nessuna persona ferita o coinvolta, le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. La famiglia ha riabbracciato il bambino senza ulteriori conseguenze.

Paura sulla costa di Ugento, a Torre San Giovanni, ma con un lieto fine grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi. Intorno alle 12.30 di oggi, un bambino di appena sei anni si è allontanato dalla famiglia mentre si trovava sulla spiaggia libera compresa tra i lidi Malibù e Bora Bora, nella marina di Ugento. In pochi istanti il piccolo è scomparso tra la folla di bagnanti, facendo precipitare i genitori in un incubo. L'allarme L'allarme è stato lanciato immediatamente e ha fatto scattare un dispositivo di ricerca coordinato con rapidità ed efficienza. Il comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, Gino Vetrugno,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ugento, bimbo di 6 anni si perde in spiaggia: ritrovato a Torre Mozza dopo un'ora

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