Ugento bimbo di 6 anni si perde in spiaggia | ritrovato a Torre Mozza dopo un' ora

Da quotidianodipuglia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 12.30 un bambino di 6 anni si è allontanato dalla famiglia sulla spiaggia libera tra i lidi Malibù e Bora Bora a Ugento. Dopo circa un'ora di ricerca, è stato ritrovato a Torre Mozza. Nessuna persona ferita o coinvolta, le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. La famiglia ha riabbracciato il bambino senza ulteriori conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paura sulla costa di Ugento, a Torre San Giovanni, ma con un lieto fine grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi. Intorno alle 12.30 di oggi, un bambino di appena sei anni si è allontanato dalla famiglia mentre si trovava sulla spiaggia libera compresa tra i lidi Malibù e Bora Bora, nella marina di Ugento. In pochi istanti il piccolo è scomparso tra la folla di bagnanti, facendo precipitare i genitori in un incubo. L'allarme L'allarme è stato lanciato immediatamente e ha fatto scattare un dispositivo di ricerca coordinato con rapidità ed efficienza. Il comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, Gino Vetrugno,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

ugento bimbo di 6 anni si perde in spiaggia ritrovato a torre mozza dopo un ora
© Quotidianodipuglia.it - Ugento, bimbo di 6 anni si perde in spiaggia: ritrovato a Torre Mozza dopo un'ora
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bimbo di nove anni si perde a Lagdei, ritrovato al rifugio Mariotti del Lago SantoDomenica 26 aprile a Lagdei si è verificato un episodio che ha coinvolto un bambino di nove anni, scomparso durante una visita con la famiglia in...

Bimbo di 9 anni si allontana dalla famiglia sull’Appennino parmense, ritrovato illeso ore dopo dal Soccorso AlpinoUn bambino di 9 anni si è allontanato dalla famiglia a Lagdei, nell’Appennino parmense, e dopo alcune ore è stato ritrovato in buone condizioni dal...

Si parla di: Esplorando, al via le escursioni al Parco Naturale di Ugento.

torre mozza ugento bimbo di 6Ugento, bimbo di 6 anni si perde in spiaggia: ritrovato a Torre Mozza dopo un'oraPaura sulla costa di Ugento, a Torre San Giovanni, ma con un lieto fine grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi. Intorno alle 12.30 ... msn.com

Spento l'incendio su litorale di Ugento, evacuati lidi e resortSotto controllo l'incendio all'interno del Parco naturale regionale tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, marine di Ugento, sul litorale ionico del Salento. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web