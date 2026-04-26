Bimbo di nove anni si perde a Lagdei ritrovato al rifugio Mariotti del Lago Santo

Domenica 26 aprile a Lagdei si è verificato un episodio che ha coinvolto un bambino di nove anni, scomparso durante una visita con la famiglia in Alta Val Parma. Il bambino si è allontanato dal gruppo e, dopo alcune ore di ricerca, è stato rintracciato al rifugio Mariotti del Lago Santo. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire il ritorno del minore.

Momenti di tensione nella giornata di domenica 26 aprile a Lagdei. Un bambino di nove anni si è allontanato dalla famiglia, che si trovava in Alta Val Parma per una giornata di relax. Fortunatamente è stato ritrovato, illeso, al rifugio Mariotti di fianco al Lago Santo. Il gestore del rifugio ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Pescara perde Emilio Manes, 86 anni: un maestro dell’ortopedia al servizio del Santo Spirito per 25 anni.Pescara piange la scomparsa del dottor Emilio Manes, figura di spicco dell’ortopedia italiana, deceduto all’età di 86 anni. Mauro Gioacchini, ritrovato morto l'imprenditore disperso al lago di BolsenaConcluse nel più tragico dei modi le ricerche del 66enne scattate nel pomeriggio del 14 febbraio dopo che era uscito in canoa Mauro Gioacchini è... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bimbo di 3 anni cade dal primo piano a Sassari, è grave; Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto: pirata della strada rintracciato dopo due ore; Carolina, 9 anni e il regalo speciale dei carabinieri: Da grande voglio essere una di voi; Padova, bimbo di 9 mesi salvato al telefono da un operatore del 118: Non respirava più, aveva ingerito un giocattolo, abbiamo aiutato la mamma a fare le manovre. Eboli, bullismo a scuola: bimbo di 9 anni punta forbici alla gola di un compagnoStampaEnnesimo atto di bullismo in una classe di una scuola primaria al centro di Eboli: protagonista un bambino di 9 anni che entra in classe con le forbici e la punta al collo di un compagno di clas ... salernonotizie.it Francia, bimbo di 9 anni rinchiuso per un anno in un furgone: trovato nudo e denutrito tra i rifiuti. Arrestato il padreAd Hagenbach, un piccolo comune di 800 abitanti non lontano dal confine con la Germania, è stato trovato un bimbo di 9 anni completamente nudo e denutrito all’interno di un furgone stracolmo di rifiut ... blitzquotidiano.it Il bimbo di Bergamo ci è stato consegnato per avere un futuro x.com Il bimbo di Bergamo ci è stato consegnato per avere un futuro - facebook.com facebook