Bimbo di 9 anni si allontana dalla famiglia sull'Appennino parmense ritrovato illeso ore dopo dal Soccorso Alpino

Un bambino di 9 anni si è allontanato dalla famiglia a Lagdei, nell’Appennino parmense, e dopo alcune ore è stato ritrovato in buone condizioni dal Soccorso Alpino. Il minore ha raggiunto da solo il rifugio Mariotti, situato al Lago Santo Pamense. Le ricerche sono iniziate subito dopo la scomparsa e si sono concluse con l’intervento dei soccorritori, che lo hanno individuato e assistito.

Un bimbo di 9 anni si è allontanato dalla famiglia a Lagdei, sull'Appennino parmense. Ha raggiunto da solo il rifugio Mariotti a Lago Santo Pamense ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino. I tecnici lo hanno trovato illeso e riportato ai genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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