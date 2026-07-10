CdS – Atalanta ufficiale l’acquisto di Gianluca Gaetano | l’annuncio

Da justcalcio.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Gianluca Gaetano, considerato il primo acquisto della nuova gestione tecnica. La firma è avvenuta in data 9 luglio 2026. La società ha comunicato l'ingaggio attraverso i propri canali ufficiali, senza fornire ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata dell'accordo. La notizia ha generato commenti sui social network, con reazioni di tifosi e appassionati.

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2026-07-09 21:28:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Atalanta, ufficiale l’acquisto di Gianluca Gaetano: primo colpo dell’era Giuntoli. Questo l’annuncio ufficiale del club bergamasco, a margine della firma di Gianluca Gaetano: “Atalanta BC – si legge nel comunicato – è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una promozione dalla B alla A con la Cremonese”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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