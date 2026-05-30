È stato annunciato ufficialmente che Cristiano Giuntoli è il nuovo Direttore sportivo dell’Atalanta. L’ufficializzazione è arrivata dopo settimane di attesa, confermando la sua presenza nel ruolo. Giuntoli, noto per le sue capacità e competenze, ha ottenuto il via libera dall’azienda calcistica per iniziare il suo incarico. L’annuncio è stato comunicato tramite canali ufficiali, senza ulteriori dettagli.

“Si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione” Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato solo qualche istante fa: Cristiano Giuntoli è il nuovo Direttore sportivo dell’Atalanta. (Sito Atalanta) – Calciomercato.it Il dirigente toscano riparte un anno dopo essere stato mandato via dalla Juventus. A Bergamo prende il posto di Tony D’Amico, che a sua volta approderà alla Roma per sostituire Frederic Massara. “Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario – in qualità di Direttore Sportivo – di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione “, recita la nota ufficiale dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Giuntoli nuovo Ds dell’Atalanta: ora c’è anche l’annuncio UFFICIALE

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