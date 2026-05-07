Fidanza Fdi | rischio deindustrializzazione auto Ue

Da iltempo.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante politico ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di una progressiva perdita di capacità industriale nel settore automobilistico dell'Unione Europea. Durante un intervento a Bruxelles, ha sottolineato la necessità di adottare misure più rapide e concrete per affrontare questa fase straordinaria, evidenziando il rischio di una deindustrializzazione che potrebbe colpire il settore.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Nell'Ue "serve più consapevolezza dell'urgenza della fase straordinaria che stiamo attraversando, del rischio concreto di deindustrializzazione che l'Europa sta vivendo: per questo, servono misure più urgenti e più concrete". Lo ha detto il capodelegazione di Fdi nel Parlamento Europeo Carlo Fidanza, in occasione del dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, ieri sera a Bruxelles, si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale. "Noi...🔗 Leggi su Iltempo.it

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