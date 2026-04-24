Bilancio UE | 5 nuove tasse per difesa e debito scatenano la guerra

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha proposto cinque nuove imposte per finanziare il bilancio comunitario dal 2028 al 2034. La proposta mira a coprire le spese legate alla difesa e al pagamento del debito, ma ha incontrato resistenze da parte di alcuni paesi, in particolare i paesi frugali, che temono un incremento dei contributi nazionali. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le istituzioni europee e alcuni Stati membri.

? Cosa sapere La Commissione propone cinque nuove tasse per il bilancio UE 2028-2034 a Bruxelles.. L'Olanda e i paesi frugali si oppongono per evitare l'aumento dei contributi nazionali.. Il bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2028-2034 è al centro di una serrata negoziazione diplomatica dopo che la Commissione ha proposto nuove imposte per coprire i costi del debito legato al Next Generation Eu e i fondi per la difesa. Le istituzioni europee si trovano a gestire una pressione finanziaria senza precedenti, derivante dalla necessità di rimborsare i 421 miliardi di euro stanziati sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per il piano di recupero post-pandemia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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