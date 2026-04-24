Bilancio UE | 5 nuove tasse per difesa e debito scatenano la guerra

La Commissione europea ha proposto cinque nuove imposte per finanziare il bilancio comunitario dal 2028 al 2034. La proposta mira a coprire le spese legate alla difesa e al pagamento del debito, ma ha incontrato resistenze da parte di alcuni paesi, in particolare i paesi frugali, che temono un incremento dei contributi nazionali. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le istituzioni europee e alcuni Stati membri.

? Cosa sapere La Commissione propone cinque nuove tasse per il bilancio UE 2028-2034 a Bruxelles.. L'Olanda e i paesi frugali si oppongono per evitare l'aumento dei contributi nazionali.. Il bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2028-2034 è al centro di una serrata negoziazione diplomatica dopo che la Commissione ha proposto nuove imposte per coprire i costi del debito legato al Next Generation Eu e i fondi per la difesa. Le istituzioni europee si trovano a gestire una pressione finanziaria senza precedenti, derivante dalla necessità di rimborsare i 421 miliardi di euro stanziati sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per il piano di recupero post-pandemia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio UE: 5 nuove tasse per difesa e debito scatenano la guerra Notizie correlate Scontro sulle nuove tasse per finanziare il prossimo bilancio Ue. Von der Leyen: “Indispensabili”. Ma in Consiglio non c’è unanimitàÈ scontro tra istituzioni Ue sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo 2028-2034. Leggi anche: Macron:debito comune Ue per difesa e IA Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bilancio UE, via libera all'aumento del 10% delle risorse per finanziare priorità UE; Bilancio pluriennale, primo ‘sì del Parlamento UE all’aumento da 200 miliardi; Bilancio Ue: il Parlamento chiede il 10% in più per il 2028-2034; Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran, crisi energetica e bilancio. Sul bilancio Consiglio europeo in salita. Meloni: Negoziato difficilissimoSul bilancio pluriennale UE (MFF 2028-2034) posizioni distanti e inconciliabili. Al vertice di giugno la proposta con le nuove cifre ... eunews.it Von der Leyen, 'indispensabili nuove risorse nel bilancio Ue'Se vogliamo garantire le risorse necessarie per ripagare il debito del Recovery e finanziare le nuove priorità dell'Ue e quelle storiche, esiste una sola soluzione: nuove risorse proprie, che sono ... ansa.it Lorenzo Barone fa il bilancio del suo viaggio estremo: "Cosa mi resterà Ricordi ed emozioni. Grazie per l'affetto" Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Un bilancio disastroso. La strage di #lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è ormai fuori controllo: il numero di lupi morti è salito a 21. Fermare i crimini di natura è sempre più urgente. Firma la nostra petizione wwf.it/criminidinatura x.com