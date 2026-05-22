Baba Sissoko e Nik West per una serata dedicata alle contaminazioni tra jazz world music e funk

Il festival internazionale Udin&Jazz, giunto alla sua 36ª edizione, si svolgerà dal 9 al 18 luglio nella città di Udine e nelle zone circostanti. La manifestazione conferma la sua vocazione a proporre musica jazz di livello internazionale, con una serie di concerti che coinvolgeranno artisti di rilievo provenienti da diversi paesi. Tra le novità di questa edizione, sono stati annunciati due musicisti di spicco: uno specializzato in contaminazioni tra jazz, world music e funk, e l’altro riconosciuto per il suo approccio innovativo alla musica contemporanea.

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Il festival internazionale Udin&Jazz, che, per la sua 36ª edizione, dal 9 al 18 luglio porterà ancora una volta il grande jazz internazionale nel cuore della città di Udine e in regione, annuncia altri due grandi nomi del panorama musicale contemporaneo.Sabato 11 luglio il Castello di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La "lady del soul" Sara Zaccarelli in concerto: serata tra jazz e black musicSabato il palco del Jazzamore ospita una serata all’insegna della musica dal vivo con protagonista Sara Zaccarelli, cantante, autrice e compositrice... Jazz e world music con III ConsideredAlle 18 di oggi pomeriggio la stagione di Area Sismica ospita al bagno Lupo di Lido di Savio, nella rassegna ’Musiche extra-ordinarie’, la band... Baba Sissoko e gli Almanegra, martedì 12 maggio ore 21:00, al Teatro degli Illuminati di Città di CastelloLa Rassegna Musicale Nazionale delle Istituzioni Scolastiche, martedì 12 maggio ospiterà a Città di Castello Baba Sissoko e gli Almanegra. Il cuore dell’afrobeat, il battito del rock, l’anima del ... laprimapagina.it BABA SISSOKO: È USCITO ‘EBI’, IL NUOVO VIDEO DALL’ARTISTA MALIANO GIRATO A NAPOLIBaba Sissoko è molto attivo in questi mesi, con il nuovo video ‘Ebi’, visibile su tutte le principali piattaforme digitali, la preparazione di un lungo tour di concerti e il nuovo sito internet con ... puglialive.net