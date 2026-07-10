Udinese | Nani rinnova fino al 2027 sarà Group Technical Director

L'Udinese ha annunciato il rinnovo del contratto di Gian Luca Nani fino al 30 giugno 2027. Nani assumerà anche il ruolo di Group Technical Director. La società ha diffuso la notizia tramite il proprio sito ufficiale.

L'Udinese rinnova il contratto di Gian Luca Nani fino al 30 giugno 2027. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club friulano. "Sarà ancora lui a guidare il progetto tecnico bianconero nelle vesti di Group Technical Director, coordinando le strategie tecniche di Udinese e Watford - si legge nel comunicato - Una conferma importante nel segno della continuità di tutto il gruppo di lavoro completato da Gokhan Inler e mister Kosta Runjaic". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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