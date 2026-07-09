Udinese Keinan Davis rinnova fino al 2031 | ufficiale il prolungamento dell’attaccante inglese

Notizia in breve

L’attaccante inglese Keinan Davis ha rinnovato il suo contratto con l’Udinese fino al 2031. Il club ha ufficializzato il prolungamento, assicurando la permanenza di uno dei protagonisti dell’ultima stagione. La società ha deciso di puntare sulla continuità e di mettere al sicuro il giocatore, confermando il progetto di mantenere Davis come elemento centrale della squadra.