Udinese Keinan Davis rinnova fino al 2031 | ufficiale il prolungamento dell’attaccante inglese

Da calcionews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante inglese Keinan Davis ha rinnovato il suo contratto con l’Udinese fino al 2031. Il club ha ufficializzato il prolungamento, assicurando la permanenza di uno dei protagonisti dell’ultima stagione. La società ha deciso di puntare sulla continuità e di mettere al sicuro il giocatore, confermando il progetto di mantenere Davis come elemento centrale della squadra.

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Il club bianconero blinda uno dei protagonisti dell’ultima stagione: confermato il progetto con Davis al centro. L’ Udinese punta sulla continuità e mette al sicuro uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Il club friulano ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Keinan Davis, che continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 30 giugno 2031. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’attaccante inglese si è guadagnato il prolungamento grazie a un’annata di alto livello, chiusa con 10 gol in campionato, il miglior rendimento della sua carriera. Un percorso che ha convinto la società a confermare la piena fiducia nel giocatore, considerato un elemento centrale del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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