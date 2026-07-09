Udinese Keinan Davis rinnova fino al 2031 | ufficiale il prolungamento dell’attaccante inglese
L’attaccante inglese Keinan Davis ha rinnovato il suo contratto con l’Udinese fino al 2031. Il club ha ufficializzato il prolungamento, assicurando la permanenza di uno dei protagonisti dell’ultima stagione. La società ha deciso di puntare sulla continuità e di mettere al sicuro il giocatore, confermando il progetto di mantenere Davis come elemento centrale della squadra.
Il club bianconero blinda uno dei protagonisti dell’ultima stagione: confermato il progetto con Davis al centro. L’ Udinese punta sulla continuità e mette al sicuro uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Il club friulano ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Keinan Davis, che continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 30 giugno 2031. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’attaccante inglese si è guadagnato il prolungamento grazie a un’annata di alto livello, chiusa con 10 gol in campionato, il miglior rendimento della sua carriera. Un percorso che ha convinto la società a confermare la piena fiducia nel giocatore, considerato un elemento centrale del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
KEINAN DAVIS! Nono gol per il numero 9 bianconero
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Udinese, Davis rinnova fino al 2031: "The show must go on"
Keinan Davis nel mirino dell’Atalanta, colpo in casa UdineseL’attaccante dell’Udinese è stato inserito nella lista dei possibili acquisti dell’Atalanta per la prossima stagione.
Temi più discussi: Udinese, altro importante rinnovo: c'è l'accordo con Davis; FLASH - Dt Udinese: Zaniolo? Ecco la decisione!. Davis, accordo trovato per il rinnovo: i dettagli; Fabrizio Romano: Udinese, accordo con Davis per il rinnovo; UFFICIALE - Udinese, Keinan Davis rinnova fino al 2031: il comunicato del club.
Ufficiale: #Udinese, #KeinanDavis rinnova fino al 2031 x.com
UFFICIALE - Udinese, Keinan Davis rinnova fino al 2031: il comunicato del clubNuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo importante p ... napolimagazine.com
Udinese, ufficiale il rinnovo di Keinan Davis: contratto fino al 2031Keinan Davis rinnova con l'Udinese fino al 2031: l'attaccante inglese al centro del progetto dopo una grande stagione in Serie A ... msn.com