Udinese Davis rinnova fino al 2031 | The show must go on
Keinan Davis ha rinnovato il contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2031. L'attaccante inglese continuerà a giocare con il club per i prossimi anni. La società ha annunciato il prolungamento, senza specificare dettagli economici. Davis, arrivato in prestito, ha firmato un nuovo accordo con l'obiettivo di contribuire alla squadra con gol e prestazioni. Nessun altro aggiornamento sui termini dell’intesa è stato comunicato.
Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti. Una storia quella tra Keinan, l'Udinese e il Friuli caratterizzata dall'amore che tutta la piazza ha sempre dimostrato verso l'eroe di Frosinone che si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Good luck Keinan, the show must go on. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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