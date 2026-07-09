Udinese Davis rinnova fino al 2031 | The show must go on

Notizia in breve

Keinan Davis ha rinnovato il contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2031. L'attaccante inglese continuerà a giocare con il club per i prossimi anni. La società ha annunciato il prolungamento, senza specificare dettagli economici. Davis, arrivato in prestito, ha firmato un nuovo accordo con l'obiettivo di contribuire alla squadra con gol e prestazioni. Nessun altro aggiornamento sui termini dell’intesa è stato comunicato.