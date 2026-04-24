L’Ucraina continua a puntare all’adesione piena all’Unione europea, con il presidente che afferma che il paese merita questa integrazione. Bruxelles ha invece dichiarato che non ci sarà un processo di adesione accelerato. Dopo la rimozione del veto ungherese sul prestito di 90 miliardi di euro destinato a Kiev e l’approvazione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, l’attenzione si concentra ora sulla richiesta ufficiale di adesione dell’Ucraina all’UE.

Adesso che l’Ungheria ha rimosso il veto sul prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina e che è stato approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, cosa manca? L’ ammissione dell’Ucraina all’Unione europea. È anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a ribadirlo: il Paese necessita di un’adesione piena e non solo simbolica all’UE. Zelensky sottolinea: «Ci serve un’adesione piena all’UE, non solo simbolica». Zelensky, comunicando con i giornalisti, ha affermato: «L’Ucraina si sta difendendo e sta sicuramente difendendo l’Europa. E non sta difendendo l’Europa in modo simbolico, la gente sta morendo davvero». Oltre a ciò, ha ribadito che il Paese sta simultaneamente proteggendo « valori europei condivisi », pertanto merita la piena adesione al blocco di 27 Stati membri.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucraina nell’UE, Zelensky: «Meritiamo l’adesione piena». Bruxelles: «Niente processo accelerato»

Ucraina: i russi avanzano, Zelensky nella bufera | Francesco Dall’Aglio

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