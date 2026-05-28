A giugno, l’Unione europea prevede di avviare ufficialmente il percorso di adesione per l’Ucraina. Bruxelles ha deciso di accelerare i tempi e di dare un segnale forte al processo, con un primo passo formale che segnerà l’inizio delle procedure. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si concentra sulla volontà di integrare Kiev nell’Unione, seguendo le tappe previste per l’adesione.

Screenshot L’ Unione europea prova a imprimere una svolta politica e simbolica al percorso di adesione dell’ Ucraina. A metà giugno la Commissione europea proporrà formalmente al Consiglio l’apertura del primo dei sei cluster negoziali previsti per l’ingresso di Kiev nell’Unione. Un passaggio che dovrebbe arrivare durante il Consiglio Affari generali del 16 giugno e che sarà poi discusso dai leader europei nel vertice del 18 giugno. In parallelo verrà avviata la stessa procedura anche per la Moldavia. La scelta arriva in un momento delicatissimo della guerra e rappresenta un segnale politico preciso: Bruxelles vuole legare sempre di più il destino strategico europeo a quello ucraino, soprattutto sul piano della sicurezza e della difesa continentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina nell’Ue, Bruxelles accelera: a giugno il primo passo per l’ingresso di Kiev

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